POL-MR: Einbrüche und ein seltsames Auftreten - Kripo sucht Zeugen + Einbrecher unterwegs + Einstieg in die Sporthalle + Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbrüche und ein seltsames Auftreten - Kripo sucht Zeugen

In der Nacht zum Donnerstag, 02. Februar kam es in der Frauenbergstraße und Zeppelinstraße zu Einbrüchen (siehe dazu auch Presseinformationen der Polizei Marburg vom 03. Februar). Die Kripo Marburg vermutete nach einem weiteren bekannt gewordenen Vorfall in unmittelbarer Nähe am frühen Morgen am Donnerstag, genauer gegen 06.55 Uhr, einen Zusammenhang der Taten und bittet um Hinweise. An diesem Donnerstagmorgen betrat ein Mann eine Bäckerei in der Frauenbergstraße. Er fasste sich mit einer Hand an eine Jackentasche und äußerte widerholt in akzentfreiem Deutsch: "Ich bin bewaffnet!" Der Mann zeigte jedoch keine Waffe, stellte keine Forderungen, drohte nicht weiter mit Worten und flüchtete letztlich auch ohne Beute. Die beiden Angestellten der Bäckerei beschreiben diesen Mann. Er war danach ca. 1,80 Meter groß und von normaler, unauffälliger Statur. Er wirkte insgesamt ungepflegt und tendenziell europäischer Herkunft. Er hatte einen hellen Drei-Tage-Bart, ein Piercing an der Lippe, ein Tattoo unter dem Auge und eine auffällig spitze Nase. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und eine dunkle Kapuzenjacke, wobei der die Kapuze aufgesetzt hatte. Wer kennt diesen Mann? Wem ist dieser Mann in der Nacht noch aufgefallen? Nach ersten Ermittlungen befanden sich zur Tatzeit neben dem Mann auch kurzfristig zwei Männer in dem Geschäft. Sie müssten den Mann ebenfalls gesehen haben, sind daher wichtige Zeugen und werden dringend gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzten.

Marburg - Einbrecher unterwegs

In der Nacht zum Dienstag, 07. Februar, zieht sich die Spur eines oder mehrerer Einbrecher von der Gutenbergstraße, über die Sommerbadstraße und die Cappeler Straße bis hin zur Frauenbergstraße. Der oder die Täter drangen durch aufgehebelte Türen oder Fenster ein, brachen im Innern, wo notwendig, Mobiliar oder Wertgelasse auf und stahlen überwiegend Bargeld. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0. Der Einbruch in den Imbiss in der Gutenbergstraße war in der Nacht zwischen 02 und 02.10 Uhr. Aus diesem Betrieb fehlen neben dem Bargeld noch ein Handy und eine Armbanduhr. In der Sommerbadstraße war ein am Radweg zur Lahn liegender Gastronomiebetrieb betroffen. Hier lässt sich die Tatzeit nicht näher einschränken als auf die Zeit zwischen 20.15 Uhr am Sonntag, 05 Februar und 17 Uhr am Dienstag, 07. Februar. Bei diesem Einbruch blieben der oder die Täter ohne Beute. Nach ersten Prüfungen ebenfalls ohne Beute blieben der oder die Täter auch in der Cappeler Straße in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde. Die Tatzeit dieses Einbruchs war von Montag auf Dienstag, 07. Februar, zwischen 22.30 Uhr und 12 Uhr. Die Tatzeit des Einbruchs in eine Pizzeria am Anfang der Frauenbergstraße liegt zwischen 23 und 08 Uhr. Hier folgte der Einstieg durch die aufgehebelte Nebeneingangstür sowie der Aufbruch eines Schrankes, einer Wertkassette und auch eines Getränkeautomaten. Hier erbeuteten der oder die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld. Ein Zusammenhang der geschilderten Taten ist möglich, steht aber derzeit nicht sicher fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dautphetal - Einstieg in die Sporthalle

Durch eines der zerstörten Oberlichter stiegen ein oder mehrere Täter über das Dach des Sporthallenanbaus ein. Nach den Spuren bewegten sich der oder die Täter dann in den Umkleidekabinen und in der Sporthalle. Während des Aufenthalts entstand ein zusätzlicher Sachschaden am Fenster zu einem Nebenraum. Nach ersten Prüfungen fehlt nicht. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit in der Nacht von Montag auf Dienstag, 07. Februar, zwischen 22 und 04.30 Uhr, an der Mittelpunktschule, insbesondere rund um die Sporthalle Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfallflucht im Parkhaus am Erlenring

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Unfallgeschehens im Parkhaus am Erlenring am Dienstag, 07. Februar, zwischen 16.25 und 18.15 Uhr. Wer kann sich an ein Fahrmanöver, wahrscheinlicher jedoch an ein unachtsames Öffnen einer Autotür oder ein Be- oder Entladegeschehen, erinnern, bei dem ein Schaden an der hinteren linken Tür eines geparkten grauen VW Passat entstanden sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Schaden am Blindenstock - Verursacher fährt nach Streitgespräch weg

Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des Fahrers des beteiligten SUV führen könnten. Der Unfall war am Dienstag, 07. Februar, gegen 18.40 Uhr in der Ritterstraße. Nach bisherigen Aussagen überfuhr ein heller SUV, eventuell ein Fahrzeug aus der Q-Serie von Audi, in Schrittgeschwindigkeit den geführten Blindenstock eines sehbehinderten Mannes. Dabei entstand am unteren Teil des Stocks ein Schaden. Der zwischen 50 und 60 Jahre alte Fahrer mit weißgrauen Haaren stieg kurz aus und fuhr dann später weg, ohne seine Personalien angegeben zu haben. Der Mann sprach mit mutmaßlich italienischem Akzent. Er war in Begleitung einer etwa gleichaltrigen Frau, zu der es allerdings keine nähere Beschreibung gibt. Wer hat das Unfallgeschehen gesehen? Wem ist am Dienstagabend der größere, langsam fahrende SUV in der Ritterstraße aufgefallen? Wer kann den Wagen näher und/oder den Fahrer näher beschreiben? Wer kann aufgrund der vorliegenden Beschreibungen bereits Hinweise geben, die zur Identifizierung von Auto und Fahrer beitragen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Flucht nach Parkplatzunfall beim Herkules

Der 56 Jahre alte Fahrer stellte seinen schwarzen VW Golf am Montag, 06. Februar, um 16.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in der Georg-Kramer-Straße ab. Als er 15 Minuten später zurückkehrte bemerkte er einen frischen Schaden sowohl an seinem linken Außenspiegel, als auch vorne links an der Karosse. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher ergaben sich nicht. Wer hat in der fraglichen Zeit auf dem Kundenparkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem der Schaden am Golf entstanden sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

