Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Autobatterie aus Fahrzeug gestohlen

Zu einem Diebstahl aus einem Auto kam es am Wochenende in Wiesmoor. Auf einem Grundstück im Mohnblumenweg entwendeten Unbekannte die Autobatterie aus einem geparkten Daihatsu Cuore. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 5 Uhr. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden um Hinweise gebeten unter 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend in Dornum ereignet hat. Gegen 17.20 Uhr stießen auf der Störtebekerstraße ein grauer Hyundai und ein entgegenkommender grauer BMW an den Außenspiegeln zusammen. Es entstand Sachschaden. Der BMW-Fahrer soll weitergefahren sein, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04931 9210 zu melden.

Norden - Unfallflucht

Ein schwarzer Skoda Fabia wurde am Freitag in Norden beschädigt. Zwischen 7.30 Uhr und 14.30 Uhr touchierte im Langen Pfad ein unbekannter Autofahrer den Wagen vermutlich im Vorbeifahren. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Autofahrer war betrunken

Einen 35 Jahre alten Autofahrer hat die Polizei am Montagabend in Aurich angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Dem 35-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinte - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist nach einem Parkplatzunfall in Hinte geflüchtet. Zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 9 Uhr, touchierte der Unbekannte in der Brückstraße auf einem Großparkplatz einen Opel Karl Rocks. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Hinte unter 04925 9252430 entgegen.

