Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Gerät gestohlen

Unbekannte Täter haben in Großefehn einen Diebstahl begangen. In der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, entwendeten sie von einer Weide im Birgenweg in Bagband ein Weidezaungerät der Marke AKO. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Aurich - E-Scooter gestohlen

In der Nacht zu Dienstag wurde in Aurich ein E-Scooter gestohlen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Bahndamm. Dort entwendete sie das schwarze Elektrokleinstfahrzeug und flüchteten. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04941 606215.

Aurich - E-Bike entwendet

In Aurich ist in der Nacht zu Montag ein E-Bike gestohlen worden. Unbekannte entwendeten das schwarze Rad der Marke Pegasus aus einem Fahrradständer vor einer Arztpraxis im Lüchtenburger Weg. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Hagermarsch - Autofenster eingeschlagen

Unbekannte haben am Dienstag in Hagermarsch eine Autoscheibe eingeschlagen. In der Zeit von 16.15 Uhr bis 17.10 Uhr zerschlugen die Täter bei einem Mitsubishi die Fensterscheibe der Beifahrertür und entwendeten aus dem Fahrzeug einen Rucksack. Das graue Auto stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße Hilgenriedersiel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Norden - Glasdach beschädigt

Am Wochenende kam es zu einer Sachbeschädigung in Norden. Unbekannte zerstörten in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, das Glasvordach einer Schule in der Osterstraße. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Wiesmoor - Fahrradtasche gestohlen

In Wiesmoor wurde während des "Dämmerschoppens" eine schwarze Fahrradtasche gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich am Samstag, zwischen 23 Uhr und 1 Uhr. Das Fahrrad stand an der Hauptstraße in der Nähe des Veranstaltungsgeländes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

