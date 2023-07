PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tödlicher Verkehrsunfall in Sulzbach (Taunus)

Hofheim (ots)

Ort: Gemarkung Sulzbach (Taunus), Verlängerung der Jahnstraße Zeit: Donnerstag, den 20.07.2023, 17:30 Uhr

Eine 64 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Sulzbach (Taunus) wurde am heutigen Donnerstag Nachmittag bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Die Verstorbene war in Begleitung ihres Ehemanns sowie zwei weiteren Fahrradfahrern. Gemeinsam befuhr man einen Feldweg der Gemarkung Sulzbach (Taunus). Einen sich von hinten nähernden Traktor mit Anhänger wollte man das Überholen ermöglichen und fuhr hierzu an den rechten Fahrbahnrand des betonierten Feldwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Radfahrerin und kollidierte mit dem Anhänger, wodurch sie massive Verletzungen im Oberkörper- und Kopfbereich erlitt. Umgehend eingeleitete Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen durch hinzugerufene Rettungskräfte blieben erfolglos. Die Fahrradfahrerin verstirbt noch an der Unfallstelle. Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest zeigten sich beim 64-jährigen Fahrer des Traktors keinerlei Auffälligkeiten.

Ein Gutachter wurde beauftragt den Unfallhergang zu rekonstruieren.

