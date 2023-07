PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Verwaltungsgebäude +++ Straßensperrung durch Waldbrand +++ Unfall vor Polizeiliegenschaft +++ Stoppschild missachtet

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Verwaltungsgebäude,

Flörsheim, Rathausplatz, Dienstag, 18.07.2023, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 19.07.2023, 07:30 Uhr

(da)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Verwaltungsgebäude der Stadt Flörsheim eingebrochen. In dem Gebäude am Rathausplatz werden derzeit umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, weshalb es derzeit nicht für den vorgesehenen Zweck genutzt wird. Die Einbrecher überwanden zunächst einen Bauzaun und drangen dann gewaltsam in das Gebäude ein. Im Inneren entwendeten sie ein Messwerkzeug im Wert von 200 Euro. Der Sachschaden, der durch das rabiate Vorgehen im und am Gebäude entstanden ist, dürfte jedoch um ein Vielfaches höher sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Straßensperrung durch Waldbrand,

L3017 zwischen Eppstein, Bremthal & Hofheim, Wildsachsen, Donnerstag, 20.07.2023, 04:35 Uhr bis 07:45 Uhr

(da)Die L3017 musste am Donnerstagmorgen wegen Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 04:35 Uhr mussten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Waldbrand zwischen Eppstein-Bremthal und Hofheim-Wildsachsen ausrücken. Insgesamt brannten rund 150 Quadratmeter Wald. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen nicht vor. Im Zuge der Löscharbeiten musste die L3017 im genannten Streckenabschnitt über mehrere Stunden voll gesperrt werden.

3. Unfall vor Polizeiliegenschaft,

Hofheim, Zeilsheimer Straße, Donnerstag, 20.07.2023, 07:00 Uhr

(da)Am Donnerstagmorgen ereignete sich vor der Polizeistation Hofheim ein Verkehrsunfall, bei dem die Beteiligten verletzt wurden. Gegen 07:00 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem grauen Renault die Zeilsheimer Straße aus Richtung A66 kommend. Nun wollte sie nach rechts auf das Gelände der Polizeistation Hofheim abbiegen, musste jedoch anhalten, da eine Fußgängerin den dortigen Gehweg nutzte. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein hinter dem Renault nachfolgender VW Golf-Fahrer das Abbremsen zu spät, fuhr auf das Heck der Vorausfahrenden auf, sodass der Renault gegen die Fußgängerin geschoben wurde. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle Beteiligten verletzt. Der Golf-Fahrer sowie die Fußgängerin wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Renault-Fahrerin konnte nach ärztlicher Begutachtung vor Ort entlassen werden. Die Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 18.000 Euro geschätzt.

4. Stoppschild missachtet,

Kelkheim, Dieselstraße / Fife-Straße, Mittwoch, 19.07.2023, 11:20 Uhr

(da)Am Mittwoch ereignete sich in Kelkheim ein Verkehrsunfall, bei dem die Beteiligten ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Gegen 11.20 Uhr befuhr ein Mann aus Kelkheim mit seinem VW Polo die Dieselstraße von der Industriestraße kommend in Richtung Reifenberger Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein Mann mit seiner Frau und zwei Kindern in einem Ford Focus die Fife-Straße von der Benzstraße kommend in Richtung Dieselstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Polo-Fahrer an der Kreuzung Dieselstraße/Fife-Straße ein Stoppschild und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Ford. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Airbags lösten aus und die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

