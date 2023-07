PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schläger greift Polizisten an +++ Einbruch in Schule +++ Graffitisprayer festgenommen +++ Reifen von Autohaus gestohlen +++ Hauswand bestohlen +++ Falsches Gewinnversprechen +++ Betrunkener flüchtet

Hofheim (ots)

1. Schläger greift auch Polizei an,

Hofheim, Ahornstraße/ Zeilsheimer Straße, Samstag, 15.07.2023, 18:50 Uhr

(wie) Am Samstag hat die Polizei in Hofheim einen Mann festgenommen, der andere Personen angegriffen und geschlagen hatte und wurde schließlich auch von diesem angegriffen. Ab 17 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, da ein Mann mit nacktem Oberkörper in der Ahornstraße randaliert und Personen angegriffen hatte. Unter anderem hatte er versucht einem Mann seinen Rucksack mit Gewalt abzunehmen und diesen geschlagen. Eine weitere Familie hatte der Angreifer in ihrem Auto angegriffen, indem er auf die Motorhaube sprang und auf das Fahrzeug einschlug. Die alarmierte Polizei konnte den Täter an einer Bushaltestelle in der Heinrich-Weiss-Straße antreffen und festnehmen. Gegen die Festnahme und den Transport zur Dienststelle wehrte sich der 39-Jährige massiv und spuckte um sich. Auch in der Polizeidienststelle beruhigte der Mann sich nicht und griff weiter die Beamten an, er versuchte sogar ein Pfefferspray zu entwenden. Dies konnten die Polizisten verhindern und den um sich tretenden Täter am Boden fixieren. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands des Mannes wurde dieser in einer Fachklinik untergebracht. Die Polizei ermittelt wegen einer Vielzahl von Delikten gegen den 39-Jährigen und nimmt unter der Rufnummer 06192/ 2079-0 Hinweise entgegen.

2. Einbrecher werden in Schule fündig,

Schwalbach am Taunus, Eschborner Straße, Freitag, 14.07.2023 bis Samstag, 15.07.2023,

(fh)In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Einbrecher in eine Grundschule in Schwalbach am Taunus eingestiegen und haben Beute im Wert von mehreren Tausend Euro gemacht. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt betraten die Täter das Gelände in der Eschborner Straße und machten sich sodann an einem Fenster des Hauptgebäudes zu schaffen. Nachdem sie das Fenster aufgehebelt hatten, betraten sie die Schule und anschließend weitere Räume. Dort brachen sie Schränke auf und entwendeten letztlich zwei Dutzend "IPads" im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Schulgebäude entstand darüber hinaus ein Schaden von knapp 1.000 Euro. Mit Ihrer Beute gelang ihnen anschließend unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Graffitisprayer auf frischer Tat festgenommen, Schwalbacher am Taunus, Am Kronberger Hang, Sonntag, 16.07.2023, 19:00 Uhr

(fh)Am Sonntagabend führte die Mitteilung eines aufmerksamen Zugführers zur Festnahme eines Graffitisprayers. Gegen 19:00 Uhr beobachtete der Lokführer beim Einfahren in den Bahnhof Schwalbach-Nord einen Mann, der augenscheinlich einen dortigen Brückenpfeiler mit Farbe beschmierte. Der Mann griff zum Telefon und verständigte die Polizei. Diese konnte vor Ort einen 49 Jahre alten Mann antreffen, welcher mit einer Spraydose in der Hand vor einem frischen Graffiti stand. Die Beamten nahmen den Sprayer fest und fuhren ihn zur Polizeistation, wo auf ihn neben einer Anzeige auch eine Erkennungsdienstliche Behandlung wartete. Im Anschluss durfte der Kelkheimer die Wache wieder verlassen.

4. Dutzende Reifen von Autohaus gestohlen, Hofheim-Diedenbergen, Casteller Straße, Donnerstag, 13.07.2023 auf Freitag, 14.07.2023

(fh)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Diebe im Hofheimer Ortsteil Diedenbergen zugeschlagen und dutzende Reifen entwendet. Am Freitagmorgen stellte der Mitarbeiter des Autohandels aus der Casteller Straße fest, dass Unbekannte von mehreren abgestellten Fahrzeug die Reifen abmontiert und gestohlen hatten. Die Diebe hatten sich im Schutze der Dunkelheit zu einem angrenzenden Schotterparkplatz begeben, sich dort an mehreren Pkw zu schaffen gemacht und mehr als 20 Kompletträder, also Reifen samt Felgen entwendet. Der Wert der Reifen beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Aufgrund des Umfangs und des Gewichts des Diebesguts muss davon ausgegangen werden, dass der Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgte.

Hinweise zum Diebstahl werden von der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

5. Hauswand mit Farbe beschmiert,

Hofheim, Niederhofheimer Straße, 14.07.2023, 17.30 Uhr bis 15.07.2023, 08.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Niederhofheimer Straße in Hofheim eine Hauswand mit roter Farbe besprüht. Die Schmierereien wurden in der Nacht zum Samstag an der Fassade angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

6. Angeblicher Gewinn führt fast zu Schaden, Kelkheim (Taunus), Freitag, 14.072023

(eh)Ein Bürger aus Kelkheim (Taunus) ist am Donnerstag, dem 06.07.2023, von einem Betrüger kontaktiert worden, welcher mit einem falschen Gewinnversprechen versuchte, an sein Geld zu gelangen. Dabei tischte ihm der Unbekannte die Geschichte eines angeblichen Geldgewinnes auf. Um jedoch an den vermeintlichen Gewinn zu gelangen, müsse der Mann zunächst 2.500 Euro auf das Konto des Anrufers als Gebühr überweisen. Erst durch diese Vorgehensweise würde der Gewinn legitimiert werden. Der gutgläubige Mann kam der Aufforderung nach und suchte seine Bank auf, um den Betrag zu überweisen. Der Bankangestellten erschien die Situation aber merkwürdig, worauf sie unmittelbar die Polizei verständigte. Eine Überweisung fand nicht statt.

Betrüger versuchen immer wieder, mit der "Gewinnmasche" an Geld zu kommen. Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: Wer nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

7. Betrunkener fährt gegen geparkte Autos und flieht, Hofheim-Diedenbergen, Hasengasse, Sonntag, 16.07.2023, 19:00 Uhr

(wie) Am Sonntagabend ist ein stark betrunkener Autofahrer in Diedenbergen gegen mehrere geparkte Autos gefahren und danach geflohen. Der 39-Jährige befuhr mit einem Audi die Hasengasse in Richtung der Liebfrauenstraße. Hierbei wurde er von Zeugen beobachtet, wie er gegen einen geparkten BMW fuhr und diesen beschädigte. Anschließend setzte der Fahrer seinen Weg unbeeindruckt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten weitere beschädigte Fahrzeuge fest. Der Fluchtweg des 39-Jährigen konnte aufgrund der Spuren auf der Fahrbahn nachvollzogen werden, da offensichtlich ein Reifen am Audi geplatzt war und somit die Felge auf dem Fahrbahnbelag kratzte. Am Abstellort nahmen die Beamten den Flüchtigen fest und ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Das Testgerät zeigte einen Wert von über 3,7 Promille an. Nach einer medizinischen Überprüfung und einer Blutentnahme im Krankenhaus, stellten die Polizisten den Führerschein sicher und entließen den Betrunkenen daraufhin wieder. Der Sachschaden wird auf circa 13.000 EUR geschätzt. Der Audi und der beschädigte BMW waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell