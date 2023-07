PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 16.07.2023

Hofheim (ots)

Vorfall am Rande des Hochheimer Weinfestes - Polizei setzt Pfefferspray gegen 18-Jährigen ein, Hochheim, Bahnhofstraße, 15.07.2023, 23.00 Uhr,

(pl)Am späten Samstagabend kam es am Rande des Hochheimer Weinfestes zu einem Vorfall, bei dem eine Polizeistreife Pfefferspray gegen einen 18-jährigen Mann einsetzte. Die Polizeistreife war um kurz vor 23.00 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Hochheim unterwegs, als sie im Bereich des Bahnhofs auf den angetrunkenen Heranwachsenden trafen und es im weiteren Verlauf zu dem Pfeffersprayeinsatz kam. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 in Verbindung zu setzen.

Eschborn - Verkehrsunfallflucht

Von Freitagnachmittag bis Samstagabend kam es in der Rossertstraße in Eschborn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter Renault Megane wurde an der Fahrertür und am linken Seitenspiegel beschädigt. Offensichtlich wurde der Sachschaden durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Dessen Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 oder jede andere Polizeidienststelle.

Schwalbach - Graffiti, Farbschmiererei

In der Nacht zum Sonntag wurden in Schwalbach, in der Hauptstraße, zwei Pkw und drei Hauswände von unbekannten Tätern mit neongelber Farbe besprüht. Unbekannte Täter versahen die Wände und Pkw mit einem Zeichen ähnlich des @-Zeichens. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 oder jede andere Polizeidienststelle.

Flörsheim Wicker - Einbruch Goldbornschule Im Tatzeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen hebelten unbekannte Täter eine Seitentür der Goldbornschule in Flörsheim Wicker auf und gelangten ins Erdgeschoß der Schule. Dort wurde mit massiver Gewalteinwirkung die Tür zu einem Serverraum aufgebrochen. In dem Raum befanden sich unter anderem Spinde, die ebenfalls aufgebrochen wurden. Weiter wurden im Verwaltungstrakt der Schule mehrere Türen und Schränke aufgehebelt und die Räume verwüstet. Als Stehlgut wurden lediglich 200 Euro aus einer Handkasse festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich dagegen auf geschätzte 10.000 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145-54760 oder jede andere Polizeidienststelle.

