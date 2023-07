POL-PPRP: Alkoholisiert und ohne Führerschein

Ludwigshafen (ots) - Bereits am Freitag den 12.05.2023 kam es in der Straßenbahn-Linie 6a zwischen Ludwigshafen-Rheingönheim und Mannheim zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 28-Jährigen. Gegen 14:30 Uhr war die Frau in Rheingönheim in die Straßenbahn gestiegen. Vermutlich in Mundenheim stieg ein 32-Jähriger zu und setzte sich auf den freien Platz neben der Frau. Im Laufe der Fahrt, während derer der ...

