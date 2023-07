Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sexuelle Belästigung in Straßenbahn - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Freitag den 12.05.2023 kam es in der Straßenbahn-Linie 6a zwischen Ludwigshafen-Rheingönheim und Mannheim zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 28-Jährigen. Gegen 14:30 Uhr war die Frau in Rheingönheim in die Straßenbahn gestiegen. Vermutlich in Mundenheim stieg ein 32-Jähriger zu und setzte sich auf den freien Platz neben der Frau. Im Laufe der Fahrt, während derer der Mann die 28-Jährige in ein Gespräch verwickelte, ergriff er plötzlich ihre Hand und führte sie in Richtung seines Schrittes. Nachdem der Mann sie auch noch fragte, ob er sein Glied entblößen soll, verständigte die 28-Jährige die Zugführerin, welche ihn schließlich gegen 14:50 Uhr an der Haltestelle Mannheim-Rathaus / Reiss-Engelhorn-Museum der Bahn verwies. Der Mann konnte wenig später durch Mannheimer Polizeikräfte einer Kontrolle unterzogen werden, wobei seine Identität festgestellt wurde. Er erhielt einen Platzverweis.

Zur Rekonstruktion des Sachverhaltes werden nun Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben und der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de sachdienliche Hinweise geben können.

Insbesondere wird nach einer jungen Frau gesucht, welche der 28-Jährigen während der Bahnfahrt zur Hilfe kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell