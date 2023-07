PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebe in Wohnung gelassen +++ Falsche Bankmitarbeiterin am Telefon +++ Kleinkraftrad entwendet +++ Stromverteilerkästen gestohlen +++ Leichtverletzte nach Unfall mit Polizeifahrzeug

Hofheim (ots)

1. Trickdiebe in Wohnung gelassen - 10.000EUR Schaden, Liederbach, Montag, 17.07.2023, 14:20 Uhr bis 15:20 Uhr

(da)Trickdiebe haben am Montag Schmuck im Wert von 10.000 Euro erbeutet. Gegen 14:20 Uhr klingelten drei Unbekannte bei einem Ehepaar in Liederbach. Sie seien von der Hausverwaltung beauftragt worden, die Wohnung auf Schimmelbefall zu überprüfen. Während zwei der Täter das Ehepaar geschickt in die Küche lockten und ablenkten, schritt der dritte Täter direkt zur Tat. Sein Ziel war jedoch nicht der Schimmel an den Wänden, sondern der Schmuck in den Schränken. Mit diesem flüchteten er und seine Komplizen in unbekannte Richtung. Im Nachhinein konnte das Ehepaar lediglich eine Beschreibung der beiden Männer in der Küche abgeben. Einer war ca. 1,80 m groß und von kräftiger Statur. Er hatte dunkle, kurze Haare und einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem weißen Oberteil. Sein Begleiter war ca. 1,75 m groß, hatte eine normale Statur und dunkelbraune Haare. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0.

2. Falsche Bankmitarbeiterin am Telefon, Eppstein, Montag, 17.07.2023, 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr

(da)Am Montag meldete sich eine Betrügerin bei einem 33-jährigen Mann aus Eppstein und gab sich als Bankmitarbeiterin aus. Durch geschickte Gesprächsführung veranlasste sie Überweisungen in Höhe von 20.000 Euro. Die Täterin rief bei dem 33-Jährigen an, gab sich als Mitarbeiterin seiner Bank aus und bot Hilfe beim Online-Banking an. Da die im Display des Telefons angezeigte Telefonnummer mit der des offiziellen Servicetelefons seiner Hausbank übereinstimmte, schenkte er der Anruferin fälschlicherweise Vertrauen. In einem nun folgenden rund 45-minütigen Gespräch gab die vermeintliche Bankmitarbeiterin vor, dass ein Service-Update für die Online-Konten des Mannes notwendig sei. Durch geschickte Manipulation gelangte sie so an seine Zugangsdaten, die PIN und mehrere TANs für Überweisungen. Später musste der 33-Jährige feststellen, dass zwei Überweisungen in Höhe von insgesamt 20.000 Euro von seinem Konto vorgemerkt waren. Mit Hilfe des echten Kundenservice seiner Bank konnte er eine der Überweisungen noch stornieren, sodass ihm letztendlich ein Schaden von 10.000 Euro entstand.

Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anweisen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

3. Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage, Hofheim, Kurhausstraße, Montag, 17.07.2023, 21:00 Uhr bis Dienstag, 18.07.2023, 12:00 Uhr

(da)Eine Kleingartenanlage in der Kurhausstraße in Hofheim war in der Nacht zum Dienstag das Ziel von Einbrechern. Demnach drangen Unbekannte in mehrere Parzellen ein und entwendeten ein Stromaggregat, einen Grill sowie diverses Werkzeug. Täterhinweise sind bisher nicht bekannt. Die Polizeistation Hofheim bittet Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

4. Kleinkraftrad entwendet,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Montag, 17.07.2023, 17:00 Uhr 19:00 Uhr

(da) Am Montag wurde ein Kleinkraftrad vom Parkplatz des Main-Taunus-Zentrums in Sulzbach gestohlen. Der Fahrer hatte es dort gegen 17:00 Uhr ordnungsgemäß abgestellt. Als er gegen 19:00 Uhr zu seinem ca. 9.000 Euro teuren Gefährt der Marke "Geco" zurückkehren wollte, war dieses verschwunden. Zuletzt waren an dem Kraftrad die Kennzeichen "737RKR" angebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Stromverteilerkästen im Wert von 17.000 EUR gestohlen, Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Auf den Gänsewiesen, Dienstag, 18.07.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 19.07.2023, 06:45 Uhr

(eh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Oberliederbach ein Baustellengelände in der Straße "Auf den Gänsewiesen" von Einbrechern heimgesucht. Wie sich am Mittwochmorgen herausstellte, hatten Unbekannte in der vorherigen Nacht ein im Neubaugebiet befindliches Baustellengelände betreten und sich dort an einem Container zu schaffen gemacht. Die Täter brachen den mit einem Vorhängeschloss gesicherten Container auf und entwendeten so 17 Stromverteilerkästen im Wert von 17.000 EUR. Die Polizeistation in Kelkheim ermittelt und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 zu melden.

6. Leichtverletzte nach Unfall mit Polizeifahrzeug, Kriftel, Kapellenstraße, Dienstag, 18.07.2023, 07:30 Uhr

(da)Am Dienstagmorgen ereignete sich in Kriftel ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeugs, bei dem die Beteiligten leicht verletzt wurden. Gegen 07:30 Uhr befuhr eine 44-jährige Frau mit ihrem VW Golf die Kapellenstraße. Gleichzeitig befand sich hinter ihr ein Streifenwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 44-Jährige auf einen Parkplatz abbiegen und bremste ihr Fahrzeug ab. Der Fahrer des Polizeifahrzeugs reagierte nicht mehr rechtzeitig und fuhr ihr hinten auf. Sowohl die VW-Fahrerin als auch der Fahrer des Polizeifahrzeugs wurden durch den Unfall leicht verletzt, wobei die VW-Fahrerin zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

