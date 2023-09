Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Vier Verletzte bei Unfall auf B 72

Landkreis Aurich (ots)

In Aurich-Schirum sind am Mittwoch bei einem Unfall vier Personen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr um kurz nach 14 Uhr eine 21-jährige VW-Fahrerin auf der Leerer Landstraße in Richtung Aurich und überholte in einer Kurve einen Lkw. Beim Wiedereinscheren touchierte sie den Lkw vorne links, geriet ins Schleudern und prallte mit einem entgegenkommenden BMW-Fahrer zusammen. Der BMW landete in Höhe Haaslandsweg einem Graben. Die 21-jährige VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine 47-jährige Mitfahrerin in ihrem Wagen sowie der 37-jährige BMW-Fahrer und der 22-jährige Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Sie wurde alle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Lkw wurde nur leicht beschädigt und blieb fahrbereit.

Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten in dem Bereich bis etwa 16 Uhr gesperrt.

