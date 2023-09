Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Kennzeichen gestohlen

In Ihlow haben Unbekannte am Mittwoch die Kennzeichen eines Kleintransporters gestohlen. In der Auricher Straße wurden zwischen 20 Uhr und 22.50 Uhr das vordere und hintere Nummernschild eines geparkten Firmentransporters. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Anhänger rollte in Schaufenster

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch bei einem Unfall in Uthwerdum entstanden. Gegen 9.45 Uhr fuhr ein 62-jähriger VW-Fahrer mit Anhänger auf der Gewerbestraße in Richtung Bundesstraße, als sich plötzlich sein Anhänger löste und losrollte. Der Anhänger geriet auf das Gelände eines Landmaschinenmarkts, zerstörte dort ein Schaufenster und beschädigte zwei Rasenmähtraktoren. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 15.000 Euro.

Südbrookmerland - Fahrradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Südbrookmerland ist am Mittwoch ein Fahrradfahrer verletzt worden. Auf dem Moorweg in Fahrtrichtung Georgsfeld fuhren gegen 13.20 Uhr ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer und ein 66-jähriger Fahrradfahrer nebeneinander. Als der 74-Jährige in Höhe der Kreuzung Postweg auf den Radweg wechseln wollte, stieß er mit dem Fahrradfahrer zusammen. Der 66-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Krummhörn - Sicherheitskraft in Baustelle angefahren

In einer Baustelle in der Gemeinde Krummhörn kam es am Mittwoch zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einer Sicherheitskraft. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein BMW-Fahrer ohne entsprechende Berechtigung die Baustelle auf der Uttumer Straße passieren und geriet in eine verbale Auseinandersetzung mit der dortigen Sicherheitskraft. Der BMW-Fahrer soll im weiteren Verlauf auf den 21-jährigen Mitarbeiter der Sicherheitsfirma zugefahren sein und ihn angefahren haben. Der 21-Jährige stürzte und wurde verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lütetsburg - Fahrer eines weißen Pkw gesucht

Nach einem Unfall in Lütetsburg am Donnerstagmorgen sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer. Gegen 8 Uhr fuhr der Fahrer eines weißen Pkw in Lütetsburg auf der Bundesstraße 72. Als er in den Kreisverkehr in Richtung Heerstraße fuhr, missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines Kindes, das dort mit dem Fahrrad unterwegs war. Das Kind musste stark abbremsen und stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Fahrer des weißen Pkw sowie Zeugen des Unfalls, sich unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in der Oldersumer Straße in Aurich kam es zu einer Unfallflucht. Am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 12.15 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Ford Focus. Der graue Ford wurde hinten rechts an der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell