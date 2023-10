POL-VER: + Mehrere Fahrzeuge ausgebrannt +

Landkreis Verden (ots) - + Küchenbrand in Einfamilienhaus + Achim. Am Dienstagabend kam es in Achim zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es, aus bisher ungeklärter Ursache, gegen 22:00 Uhr in der Wiesenstraße zu einem Küchenbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Der 54-jährige Hausbewohner ...

