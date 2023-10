Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Motorradfahrer schwer verletzt, von Fahrbahn abgekommen

Tecklenburg (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Freitagnachmittag (13.10.23) ein 43-jähriger Motorradfahrer in Ledde mit seiner Maschine nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Mann aus Hörstel fuhr gegen 16.15 Uhr auf der Osnabrücker Straße in Richtung Lotte. In einer Rechtskurve nach dem Kreisverkehr Osnabrücker Straße/Leedener Straße/Ledder Dorfstraße verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Er fuhr in den Straßengraben und wurde von der Maschine geschleudert. Der Mann blieb auf einer angrenzenden Wiese liegen. Später wurde er mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 7200 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell