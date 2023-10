Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Raub auf Tankstelle, maskierter Täter bedroht Angestellte

Ibbenbüren (ots)

Ein maskierter Täter hat am Sonntagmorgen (15.10.23) eine Tankstellenangestellte bedroht und Geld gestohlen. Der unbekannte Mann betrat die Tankstelle an der Rheiner Straße zwischen Nordstraße und Alter Bockradener Straße gegen 08.13 Uhr. Er war maskiert. Unter Vorhalt eines Messers oder einer Schere - genau konnte die Geschädigte dies nicht einschätzen - forderte er die Herausgabe von Bargeld. Der Täter begab sich daraufhin hinter den Tresen. Die Angestellte öffnete in der Bedrohungssituation die Kasse und der Täter entnahm einige Geldscheine - insgesamt einen dreistelligen Betrag. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Aldi-Markt. Weitere Angaben zur Fluchtrichtung liegen nicht vor. Die Geschädigte blieb unverletzt. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug einen weißen Kapuzenpullover, den er über den Kopf gezogen hatte. Außerdem hatte er eine schwarze Skimaske an, eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein - jedoch ohne Erfolg. Im Rahmen ihrer Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die von dem Raub etwas mitbekommen haben oder die Angaben zum flüchtigen Täter machen können. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen unter 05451/591-4315.

