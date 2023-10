Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von KFZ

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (12.10.) meldete sich ein Ibbenbürener bei der Polizei, weil sein Auto gestohlen wurde. Der Mann parkte seinen blauen Toyota Auris am Mittwochabend (11.10.) gegen 20.30 Uhr an der Straße Am Mühlenbach in Höhe der Hausnummer 24. Am Donnerstagmorgen gegen 07.50 Uhr bemerkte der Mann, dass das Auto nicht mehr auf dem Parkplatz stand. Wie die Täter den Toyota entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OS-JC163. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder wissen, wo das Fahrzeug ist, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

