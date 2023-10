Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Verkehrsunfall

Metelen (ots)

Auf der Kreisstraße 73 zwischen Metelen und Ochtrup ist es am Donnerstag (12.10.) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw landete nach dem Unfall auf dem Dach in einem Graben. Eine 21-jährige Frau aus Wettringen fuhr gegen 19.40 Uhr auf der K73 in Fahrtrichtung Metelen. In einer langgezogenen Linkskurve verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der BMW überschlug sich und landete anschließend, auf dem Dach liegend, in einem Graben. Die 21-Jährige sowie ihr 22-jähriger Beifahrer, ebenfalls Wettringer, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An dem BMW entstand nach ersten Erkenntnissen ein Totalschaden. Die Höhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell