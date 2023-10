Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Fahrradfahrer fährt Passantin an

Ettenheim (ots)

Bei der Überquerung einer Straße wurde am Montagabend eine Passantin von einem etwa 10 bis 14-jährigen Fahrer eines schwarzen Mountainbikes angefahren. Die Fußgängerin wollte gegen 19:15 Uhr die Friedrichstraße kreuzen, als sich der Fahrradfahrer ohne Beleuchtung und auf der falschen Straßenseite genähert haben soll. Er habe die Frau erfasst, wodurch diese zu Boden gestürzt sein soll. Gemäß eigener Aussage war die Gestürzte nicht alleine in der Lage, sich wieder aufzurichten, weshalb ihr Passanten zu Hilfe geeilt sein sollen. Die Fußgängerin erlitt eine Verletzung am Handgelenk sowie am Kopf, weshalb sie zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07821/2770 in Verbindung zu setzen.

/ je

