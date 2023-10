Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - E-Bike entwendet

Offenburg (ots)

Nach dem Diebstahl eines E-Bikes am Montagmittag in der Elsässer Straße haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein 16-Jähriger das hochwertige Fahrrad eines 38 Jahre alten Mannes im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 15.45 Uhr an sich genommen haben. Als das Opfer auf das kriminelle Treiben aufmerksam wurde, sollen die beiden in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Die Polizei versucht nun, dem genauen Tathergang auf den Grund zu gehen und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

/ya

