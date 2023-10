Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Exhibitionist im Auto erwischt, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Mit einem Strafverfahren muss sich seit dem vergangenen Freitag ein mutmaßlicher Exhibitionist auseinandersetzen. Der 24-Jährige soll mit seinem Auto auf der Römerstraße unterwegs gewesen sein, als er gegen 14:45 Uhr neben einer Fußgängerin gehalten haben soll. Diese musste darauf feststellen, dass der jungen Mann ohne Hose und an sich manipulierend im Auto saß. Auf eine entsprechend massive Ansprache ihrerseits, suchte der Tatverdächtige das Weite. Er konnte im Rahmen der Fahndung festgestellt werden und sieht nun seinem Ermittlungsverfahren entgegen. Weil sein Pkw bereits am 26.September in gleicher Weise im Bereich Lotzbeckstraße aufgefallen sein soll, sind die Beamten der Kriminalpolizei auf der Suche nach weiteren Zeugen oder Geschädigten. Wem der Mann in seinem schwarzen Renault Kleinwagen in ähnlicher Weise auffiel, meldet sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 bei den Ermittlern der Kripo.

