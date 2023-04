Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrolle auf Frankfurter Straße mit Schwerpunkt Drogen: Sechs mutmaßlich berauschte Fahrer angehalten

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Polizeibeamte aus ganz Hessen, die in Kassel an einem Seminar zum Thema "Entdecken substanzbeeinflusster Personen" teilgenommen haben, führten am gestrigen Mittwoch zum Abschluss des Lehrgangs eine Verkehrskontrolle auf der Frankfurter Straße in Höhe "Park Schönfeld" durch. Hierbei wurden sie von Beamten der Polizeiautobahnstation in Baunatal und der EG Tuner, Polizisten der Direktion Verkehrssicherheit und der Operativen Einheit BAB sowie von Kräften der Kontrollgruppe des Zolls unterstützt. In der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 15:45 Uhr winkten sie zahlreiche Fahrzeuge in die Kontrollstelle. Bei sechs angehaltenen Fahrern bestand der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss gefahren waren. Sie mussten die Polizisten auf die Dienststelle begleiten, wo ihnen von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Neben fünf Verkehrsordnungswidrigkeiten legten die Kontrollierenden auch ein Fahrzeug still, da die Betriebserlaubnis wegen technischer Veränderungen erloschen war. Darüber hinaus wurden zwei Autofahrer ohne Führerschein gestoppt, die sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Zu guter Letzt leiteten die Beamten zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ein, nachdem entsprechende Gegenstände bei kontrollierten Personen gefunden und sichergestellt wurden.

