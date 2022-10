Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim, A5 - Gegenstände auf Autobahn geworfen, Hinweise erbeten

Hügelsheim, A5 (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag soll es auf der A5 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen sein. Bislang unbekannte Täter sollen gegen 01:40 Uhr einen Gegenstand von der Brücke der K3731 auf die Fahrbahn geworfen haben. Hierbei wurde die Windschutzscheibe sowie der Scheibenwischer eines Autos beschädigt, welches die A5 in die nördliche Richtung befuhr. Bei der Überprüfung durch die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl konnten auf der Fahrbahn mehrere Gegenstände festgestellt werden. Des Weiteren wurden die Reifen eines weiteren Pkw beschädigt, der ebenfalls in die nördliche Richtung unterwegs war und die Teile überfuhr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall sowie zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 07223 80847-0 in Verbindung zu setzen.

