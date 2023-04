Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Gartenlaube in Rothenditmold: Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Am heutigen Mittwochmorgen wurde der Feuerwehr und der Polizei gegen 8 Uhr der Brand einer Gartenlaube auf dem Gelände des Kleingartenvereins "Döllbachaue" an der Gelnhäuser Straße in Kassel gemeldet. Die Gartenlaube aus Holz konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, dennoch entstand an der Hütte und der Einrichtung ein Schaden von rund 6.000 Euro. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben am heutigen Nachmittag die Brandstelle aufgesucht. Nach ihren ersten Ermittlungen gehen die Kriminalbeamten davon aus, dass unbekannte Täter die Gartenlaube in der vergangenen Nacht aufgebrochen haben und der Brand anschließend entstanden war. Ob das Feuer vorsätzlich oder fahrlässig entfacht worden war, ist bislang nicht geklärt. An einer benachbarten Gartenhütte konnten ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden. Allerdings war es den Tätern offenbar nicht gelungen, diese Laube aufzubrechen.

Wer in der Nacht zum heutigen Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht hat oder Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

