FW-KR: Ausfall der Amtsleitung der Feuerwehr Krefeld

Krefeld (ots) - Ein umfangreiches Regengebiet hat am Donnerstag, 22.06.2023 das Land NRW und damit auch die Stadt Krefeld überzogen. Obwohl die Auswirkungen in Krefeld nicht so groß waren, wie noch am Nachmittag befürchtet, kam es am späten Abend dennoch zu zahlreichen Unwettereinsätzen für die Feuerwehr. Über den Tag verteilt gab es zunächst nur wenige Hilfeleistungen für die Blauröcke, die sich mit einigen vollgelaufenen Kellern und kleineren herabgestürzten ...

mehr