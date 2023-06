Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Dachstuhlbrand in Krefeld-West - Langwierige Löscharbeiten

Krefeld (ots)

Die Feuerwehr Krefeld wurde heute um etwa 20:00 Uhr zu einem Brand auf die Westparkstraße gerufen. Anrufer hatten der Leitstelle eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines viergeschossigen Altbaus gemeldet. Verletzt wurde niemand. Die ersten eingetroffenen Einsatzkräfte konnten als Brandherd recht schnell einen Bereich rund um ein Dachflächenfenster im Treppenraum des betroffenen Objektes ausmachen. Da das Fenster in den rückseitigen Teil des Hauses zeigte, gestalteten sich die anschließenden Löschmaßnahmen als schwierig und langwierig, obwohl der vom Brand betroffene Bereich nur wenige Quadratmeter betraf. Die Feuerwehr konnte aber nicht über eine Drehleiter arbeiten, sondern die einzelnen Einsatzkräfte mussten sich umfangreich gegen Absturzgefahren sichern und sich dann auf dem Dach laufend bewegen, um alle Glutnester ablöschen zu können. Aufgrund des Alters des Hauses mussten diese Arbeiten besonders umsichtig stattfinden, da immer wieder Teile der alten Deckenverkleidung herunter fiel. Die Bewohner:innen konnten in der Nacht nicht zurück in die Wohnungen, sie kamen bei Bekannten und Verwandten unter. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr aus Hüls sowie der Rettungsdienst der Stadt Krefeld.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell