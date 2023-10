Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Unfall mit Motorrad

Oberharmersbach (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Sonntagmittag an der Kreuzung "Talstraße" und "Engelstraße". Gegen 12:15 Uhr steuerte der 59-jährige Zweiradfahrer auf die Kreuzung zu, als ein 82-jährige Autofahrer seine Wartepflicht nach ersten Erkenntnissen missachtet haben soll. Der 59-Jährige wurde von der Motorhaube touchiert und stürzte. Mit einer Prellung am Handgelenk kam er glimpflich davon. Beide Fahrzeuge wiesen in Summe einen Schaden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro auf.

/ je

