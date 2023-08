Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Schmalkalden (ots)

Am 25.08.23 gegen 19.00 Uhr befuhr ein Schmalkalder Bürger mit seinem Fahrrad den Lohweg in Schmalkalden. Der Mann war allerdings derart betrunken, dass er nicht mehr dazu in der Lage war, sein Gefährt sicher zu führen. Er stieß gegen den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und kam zu Fall. Hierbei erlitt jener eine Platzwunde am Kopf, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Ermittlungen in der Sache brachten weiterhin zu Tage, dass der Radfahrer versuchte, sich vom Unfallort zu entfernen. Der Fahrzeughalter versuchte dies zu verhindern. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Hierbei erlitt der Halter leichte Verletzungen durch Kratzer im Halsbereich. Zudem hatte der Täter das Handy seines Gegners an sich gerissen um es gleich hernach vermittels eines kräftigen Wurfes in eine nahegelegene Buschgruppe zu befördern. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich der Mann unkooperativ und geradezu aggressiv. Durch die Polizisten wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen den Radfahrer wurden 2 Strafverfahren eingeleitet.

