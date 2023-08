Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht aufgeklärt

Meiningen (ots)

Am 25.08.2023 ereignete sich gegen 13.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Luisenstraße in Meiningen. Allerdings entfernte sich die Verursacherin von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten nachzukommen. Zeugen hatten sich das Kennzeichen notiert und konnten so entscheidende Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes geben. Die verantwortliche Fahrzeugführerin wurde ermittelt und gegen diese ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell