LPI-SHL: Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr

Suhl (ots) - In den Morgenstunden des 26.08.2023 wird ein Gartenstuhl aus dem Haus in der Friedrich-König-Straße 13, in Suhl geworfen und fällt dabei auf einen abgeparkten PKW. Der dabei entstandene Sachschaden am Lack des PKW des Geschädigten wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Wer kann Angaben zum hier genannten Sachverhalt machen? Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

