LPI-SHL: Verunfallter Motorradfahre

Suhl (ots) - Am 25.08.2023 um 14 Uhr kommt es in Suhl in der Großen Beerbergstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, zwischen einem PKW und einem Linienbus. Hierbei befuhr der Fahrer des PKW aus seinem Grundstück heraus die Große Beerbergstraße und übersah dabei den von links kommenden Linienbus. Es kommt es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. In der weiteren Folge wird der Fahrer des versachenden PKW schwer verletzt und muss ins Klinikum Suhl verbracht werden. ...

