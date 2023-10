POL-OG: Sasbachwalden - Auto überschlägt sich

Rastatt (ots) - An einem Auto, das in der ersten Oktoberwoche in der "Lyzeumstraße" abgestellt worden war, kam es zu einem Unfallschaden durch einen unbekannten Verursacher. Das graue Fahrzeug des Herstellers BMW erlitt eine Beschädigung an der vorderen linken Stoßstange. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Möglicherweise wurde das Kraftfahrzeug bei einem Abbiegevorgang in die "Schlosserstraße" ...

mehr