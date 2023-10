Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfallflucht, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

An einem Auto, das in der ersten Oktoberwoche in der "Lyzeumstraße" abgestellt worden war, kam es zu einem Unfallschaden durch einen unbekannten Verursacher. Das graue Fahrzeug des Herstellers BMW erlitt eine Beschädigung an der vorderen linken Stoßstange. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Möglicherweise wurde das Kraftfahrzeug bei einem Abbiegevorgang in die "Schlosserstraße" gestreift. Der Unfall fand gemäß Aussage des Fahrzeuginhabers im Zeitraum vom 1. bis 8. Oktober 2023 statt. Mögliche Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem angegebenen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeirevier Rastatt unter der Rufnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

