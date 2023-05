Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Heranwachsender drängte Jungen beiseite - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei bittet nach einem Unfall am Donnerstag (11.05.2023) in Meckenheim um Hinweise und sucht nach einem unfallbeteiligten Kind sowie einem jungen Mann.

Zur Unfallzeit gegen 13:30 Uhr befuhr eine 25-jährige BMW-Fahrerin die Heerstraße in Fahrtrichtung Adendorf, als ihr zwei etwa 13-jährige Jungen auf dem Gehweg entgegenkamen. Kurz bevor sie an beiden vorbeifuhr drängte sich ein etwa 18-Jähriger zwischen beiden Jungen auf dem Gehweg vorbei, sodass einer der beiden Jungen auf die Fahrbahn treten musste. Dabei kam es zur Kollision mit dem rechten Außenspiegel des vorbeifahrenden BMW. Die 25-Jährige hielt daraufhin an, um sich um den Jungen zu kümmern. Dieser hatte zunächst über Schmerzen am Arm geklagt, kurz darauf aber angegeben, doch nicht verletzt zu sein und war ohne Angaben zu seinen Personalien mit seinem Begleiter davongegangen. Er wird von der 25-Jährigen als etwa 1,40 m groß, schlank, mit braun-blonden Haaren sowie schwarzer Jacke beschrieben und soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Der etwa 18-jährige Mann war sofort fußläufig weitergegangen, ohne sich mit dem Vorfall auseinanderzusetzen.

Die 25-Jährige zeigte den Unfall kurz darauf bei der Wache Meckenheim an. Das Verkehrskommissariat 2 übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Beamtinnen und Beamten suchen nun Zeugen des Geschehens und bitten insbesondere den möglicherweise verletzten Jungen sowie den weiteren beteiligten Fußgänger, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail unter VK2.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

