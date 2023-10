Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Seitenscheibe eingeschlagen, Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich auf einem Parkplatz am Rhein in Iffezheim ein Diebstahl aus einem Fahrzeug. Im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 15:50 Uhr soll ein bislang unbekannter Langfinger eine Seitenscheibe eines dort abgestellten Seat eingeschlagen haben. Hierbei wurde eine Tasche im Wert von circa 100 Euro aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem angegebenen Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Rufnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift sowie Hausschlüssel nie im Fahrzeug zurück. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

/ju

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell