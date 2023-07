LPI-J: Lagerhalle ausgeräumt

Jena (ots) - Montagmorgen stellte ein Zeuge einen defekten Zigarettenautomaten in der Emil-Wölk-Straße fest. Unbekannte hatten diesen augenscheinlich aufgesprengt. Im Anschluss entleerten sie ihn und eigneten sich sowohl Tabakwaren als auch Bargeld in unbekannter Menge an. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

