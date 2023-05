Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall in Bilk - Fahrrad und zwei Pkw beteiligt - Zwei Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Montag, 8. Mai 2023, 09:24 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Bilk wurden eine Radfahrerin lebensgefährlich und ein Pkw-Fahrer schwer verletzt. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog ein 82-jähriger Mann aus Monheim am Rhein mit seinem BMW von der Moorenstraße nach rechts auf die Witzelstraße ab. Im dortigen Kreuzungsbereich musste er vor der kombinierten Fußgänger- Radfahrerfurt warten, um dort eine Radfahrerin passieren zu lassen. Die Frau fuhr mit ihrem Rad bei Grün von der Schlossmannstraße aus kommend über die Witzelstraße in Richtung Universität. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte plötzlich ein 20-Jähriger aus Düsseldorf mit seinem Mercedes auf das Heck des BMW. In der Folge geriet der BMW-Fahrer auf die Fußgänger-Radfahrerfurt und erfasste die Radfahrerin. Die 24-jährige Kölnerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in eine Klinik. Der Mercedes-Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, dauern an.

