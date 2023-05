POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Krefeld - A 57 in Richtung Nimwegen - Lkw-Auflieger kippt um - 27 Tonnen Erde blockieren Fahrbahn

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Krefeld - A 57 in Richtung Nimwegen - Lkw-Auflieger kippt um - 27 Tonnen Erde blockieren Fahrbahn - Niemand verletzt - Aufräumarbeiten dauern an - Lange Staus

Montag, 8. Mai 2023, seit 06:00 Uhr

Ein umgekippter Auflieger eines Lkw sorgte heute Morgen und am Vormittag auf der A 57 für lange Staus. 27 Tonnen Erde landeten auf der Fahrbahn. Die Ladung muss bis zum Nachmittag aufwendig geborgen werden. Verletzt wurde niemand.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war zur Unfallzeit ein 33-Jähriger mit dem Lkw in Richtung Norden (Nimwegen) unterwegs. In der Baustelle in Höhe der Raststätte Geismühle verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gespann und das Fahrzeug geriet gegen den Betonabweiser. In der Folge kippte der Auflieger auf die Seite und verlor die Ladung.

Während der Bergungsmaßnahmen blieb die A 57 in Richtung Norden ab dem Autobahnkreuz Meerbusch gesperrt. Der Verkehr konnte zeitweise über die Raststätte Geismühle parallel abfließen. Der Verkehr staut sich auf einer Länge von 3.500 Metern.

In der Gegenrichtung (Köln) stauten sich die Fahrzeuge im Frühverkehr wegen Gaffern auf einer Länge von fast 15 Kilometern.

