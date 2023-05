Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Schneller Fahndungserfolg nach bewaffnetem Raub auf Tankstelle - Polizei entdeckt Tatverdächtigen in Gebüsch - Festnahme - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Gerresheim - Schneller Fahndungserfolg nach bewaffnetem Raub auf Tankstelle - Polizei entdeckt Tatverdächtigen in Gebüsch - Festnahme - Untersuchungshaft

Freitag, 5. Mai 2023, 14:10 Uhr

In Untersuchungshaft endete die Flucht eines Mannes nach einem Raub mit Schusswaffe auf eine Tankstelle in Gerresheim am Freitagnachmittag. Polizisten entdeckten den Verdächtigen im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen versteckt in einem Gebüsch. Die Tatbeute und Tatwaffe konnten sichergestellt werden.

Der Mann betrat gegen 14:10 Uhr die Tankstelle an der Dreherstraße, zog eine Pistole und bedrohte zunächst einen anwesenden Kunden in der irrigen Annahme, dass es sich um einen Mitarbeiter handelte. Anschließend forderte er die tatsächliche Kassiererin auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Hierbei feuerte er seine - wie sich später herausstellte - Schreckschusspistole zweimal in Richtung Boden ab. Es wurde niemand verletzt. Anschließend flüchtete der Räuber mit seiner Beute aus dem Verkaufsraum. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt war, konnte zunächst offensichtliche Wechselkleidung sowie die genutzte Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Kurz darauf entdeckten Beamte nach einem Bürgerhinweise den Verdächtigen kauernd in einem Gebüsch. Bei ihm fanden sie auch die erbeuteten Geldscheine aus der Tat zuvor.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Er ist bereits mehrfach wegen Eigentums-, Gewalt- und Drogendelikten kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde dem zuständigen Richter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell