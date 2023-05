Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Karlsruher Straße - Versuchter Raub auf Tankstelle - Unbekannter Täter trifft auf zufällig anwesenden Bundespolizisten und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Donnerstag, 4. Mai 2023, 20:13 Uhr

Manchmal hilft Kommissar Zufall auch Straftaten zu verhüten. So geschehen gestern Abend in Eller an der Karlsruher Straße, als ein maskierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle betrat, um diese offenkundig auszurauben. Genau in diesem Moment hielt sich dort ein uniformierter Bundespolizist auf, was zur sofortigen Flucht des maskierten Räubers führte. Der Bundespolizist stand an der Kasse und wollte gerade bezahlen, als der maskierte Täter den Verkaufsraum betrat. Durch den Blick der Kassiererin aufmerksame geworden, drehte sich der Polizist um und erkannte den Maskierten. Die Hand des Räubers steckte in der halbgeöffneten Jacke und hielt augenscheinlich eine schwarze Waffe fest. Als der Täter die Uniform erkannte, machte er auf dem Absatz kehrt und flüchtete aus dem Verkaufsraum in Richtung Heidelberger Straße. Der Täter wird als 170 cm groß und von dünner Statur beschrieben. Er hat schwarze Haare und war mit einer schwarzen Plüschjacke mit Kapuze bekleidet. Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Täters bitte an das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter 0211 8700.

