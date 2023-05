Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Worringer Straße - Trickdiebstahl - Mutmaßliche Antänzer auf frischer Tat angetroffen und festgenommen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 4. Mai 2023, 01:50 Uhr

Zivilfahnder beobachteten in der Nacht auf heute, wie zwei mutmaßliche Trickdiebe (13 und 19 Jahre alt) zwei 23 und 28 Jahre alte Männer auf der Worringer Straße angingen und einem von ihm die Halskette entreißen wollten. Beide Tatverdächtigen konnten noch während der Tatausführung festgenommen werden. Den Zivilkräften fielen die beiden Tatverdächtigen bereits auf dem Worringer Platz auf, als sie in verdächtiger Weise einen unbekannten Mann verfolgten und ihn ansprachen. Dabei tanzte der 13-Jährige den Unbekannten an und fasste ihn in sämtliche Jackentaschen. Die beiden Tatverdächtigen ließen kurz darauf ohne Taterfolg von ihrem Opfer ab und gingen weiter. Kurze Zeit später sprach das Duo die beiden Geschädigten auf der Worringer Straße an. Im Rahmen des Gespräches zog der 19-jährige marokkanische Staatsbürger den 23-Jährigen beiseite, um ihm von seinem Freund zu trennen und fasste ihm im wieder in die Jackentaschen. Gleichzeitig tanzte der 13-Jährige den 28-Jährigen an und riss plötzlich an dessen Halskette. In diesem Moment griffen die Beamten zu und nahmen die beiden mutmaßlichen Trickdiebe vorläufig fest. Bei beiden Männern zeigte ein Drogentest ein positives Ergebnis an. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

