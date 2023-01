Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wedemark: Kollision zwischen einem Transporter, einer Radfahrerin und einem weiteren Pkw - Radfahrerin wird schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Dienstag, 17.01.2023, ist eine 45-jährige Radfahrerin infolge eines Zusammenstoßes mit einem Transporter und im weiteren Verlauf mit einem Pkw schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhren ein 64-jähriger Fahrer eines Transporters und eine hinter ihm fahrende 30-jährige Kia-Fahrerin gegen 08:15 Uhr die Wedemarkstraße aus Richtung Kirchweg kommend in Richtung Hartmannshof in Mellendorf. Zeitgleich war eine 45-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg des Hartmannshofs entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs. Der 64-Jährige wollte nach rechts in die Wedemarkstraße abbiegen. Während des Abbiegens kam es zur Kollision mit der von links kommenden Radfahrerin. Zunächst kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Transporter, hierbei rutschte die 45-Jährige mit ihrem Fahrrad weiter an der linken Fahrzeugseite entlang und kollidierte anschließend mit dem Kia. Die Kia-Fahrerin fuhr darüber hinaus durch das abrupte Abbremsen des Transporters auf diesen auf. Die Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.200 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. /bo, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell