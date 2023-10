Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Wagshurst - Tödlicher Verkehrsunfall

Achern, Wagshurst (ots)

Tödliche Verletzungen zog sich am Samstagmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der K5312 zwischen Maiwald und Wagshurst zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 39-jährige Fahrer einer Suzuki gegen 12 Uhr die Kreisstraße in Richtung Wagshurst. Auf Höhe der Kiesgrube überholte er auf gerader Strecke einen vorausfahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren kam der Biker nach rechts von der Fahrbahn ab auf den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Schaden an dem Motorrad wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Zuständige Polizeibeamte der Verkehrspolizei Offenburg haben die Unfallaufnahme übernommen. /bab

