Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Kontrolle am Grenzübergang

Iffezheim (ots)

Auf eine zwischen den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz basierende Sicherheitskooperationsvereinbarung, wurde am Freitag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr eine gemeinsame Kontrollstelle im Bereich des Grenzübergangs in Iffezheim eingerichtet. Einsatzkräfte der Verkehrsaußenstelle in Bühl, der Polizeireviere Bühl und Achern/Oberkirch, der Landespolizei Rheinland-Pfalz, der Polizeihundeführerstaffel sowie Kräfte der Bundespolizei legten hierbei den Schwerpunkt auf die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, Bekämpfung der Drogen- und Eigentumskriminalität sowie die Fahrtüchtigkeit der überprüften Verkehrsteilnehmer. Neben den Polizeibeamten waren auch Einsatzkräfte des THW Bühl, Vertreter der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und ein Arzt des Klinikum Mittelbaden im Einsatz. An diesem Tag wurden über 100 Fahrzeuge und rund 140 Personen genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt ergaben sich 8 Straftaten und 12 Ordnungswidrigkeiten, die zur Anzeige gebracht wurden. Zu nennenswerten Ereignissen kam es an diesem Freitagnachmittag nicht. Zeitgleich führte absprachegemäß die französische Polizei eine Polizeikontrolle in Frankreich durch. /vo

