POL-RT: Verkehrsunfälle; Renitente Ladendiebe; Kind angegriffen; Überholende gefährdet; Betrunken gefahren und Polizeibeamte angegriffen

Auffahrunfall mit Personenschaden

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochnachmittag auf der Auchtertstraße ereignet. Gegen 15.50 Uhr stieß dort im Bereich der Aufschleifung zur L 384 ein 22-Jähriger mit seinem Sprinter ins Heck eines Opel, dessen 45-jährige Lenkerin verkehrsbedingt abgebremst hatte. Die Frau erlitt hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Insgesamt entstand Blechschaden in Höhe von circa 8.500 Euro. (mr)

Riederich (RT): Von Sonne geblendet Kind übersehen

Leichte Verletzungen hat sich ein zwölfjähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen am Kreisverkehr in der Mittelstädter / Metzinger / Stuttgarter Straße zugezogen. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Hyundai den Kreisverkehr. Den ersten Erkenntnissen zufolge übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne den Jungen, der mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg überquerte und kollidierte mit diesem. Der Zwölfjährige kippte dadurch zur Seite und kam zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.700 Euro. (sm)

Sonnenbühl (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag in der Hauptstraße ist eine 36-Jährige leicht verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr fuhr dort ein 82 Jahre alter Mann mit seinem BMW und bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende 58-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf ihren Audi auf. Die 36-jährige Beifahrerin im Audi, die sich durch den Aufprall Verletzungen zugezogen hatte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. (sm)

Grabenstetten (RT): Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 63 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der K6759 erlitten. Der Biker war gegen 21 Uhr mit seiner Suzuki auf der Kreisstraße von Hülben kommend in Richtung Grabenstetten unterwegs. Auf Höhe des Flugplatzes erkannte er offenbar zu spät, dass eine vorausfahrende 57-Jährige ihren VW Polo abbremsen musste, um nach links in Richtung des Flugplatzgeländes abzubiegen. Der Motorradfahrer leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Polo aber nicht mehr verhindern. Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Biker zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Fahrbahn war gegen 23.20 Uhr geräumt. (rn)

Gomadingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der L230 ereignet hat. Eine 26-Jährige war gegen 23.55 Uhr mit ihrem Audi A6 auf der Landesstraße von Offenhausen in Richtung Steingebronn unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 21-Jähriger verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck seines VW ID3. Ein 14-jähriges Mädchen im VW wurde hierdurch leicht verletzt. Es konnte jedoch nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Die beiden Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 40.000 Euro geschätzt. (jp)

Altenriet (ES): E-Bikefahrer mit Reh kollidiert

Schwere Verletzungen hat ein E-Bikefahrer bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen erlitten. Der 50-Jährige war gegen fünf Uhr in der Straße Oberer Grundweg von Altenriet nach Schlaitdorf unterwegs und wurde plötzlich von einem die Fahrbahn querenden Reh erfasst. Im Zuge des anschließenden Sturzes verletzte er sich schwer und wurde nach medizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am E-Bike kann aktuell nicht beziffert werden. Das Reh sprang nach der Kollision in unbekannte Richtung davon und konnte nicht mehr aufgefunden werden. (jp)

Plochingen (ES): Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Zur Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Transporter ist es am Mittwochnachmittag gekommen. Kurz vor 15 Uhr befuhr ein 15-Jähriger auf einem Pedelec den Gehweg der Filsallee entgegen der Fahrtrichtung stadteinwärts. An der Einmündung zur Ulmer Straße wechselte er vom Gehweg über die Abbiegespur des Gegenverkehrs hinweg zunächst auf die dortige Querungshilfe und fuhr anschließend auf die Ulmer Straße ein. Hierbei übersah er offenbar den Renault Trafic eines 74 Jahre alten Mannes, der in Richtung Reichenbach unterwegs war. Dieser versuchte noch erfolglos, durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei der anschließenden Kollision sowie dem Sturz auf die Fahrbahn zog sich der 15-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise rund 4.000 Euro. (mr)

Aichwald (ES): Kollision mit Gegenverkehr

In Aichschieß sind am Mittwochnachmittag zwei Autos im Begegnungsverkehr zusammengestoßen. Ein 53 Jahre alter Mann, der gegen 16.40 Uhr mit seinem Citroen auf der Remstalstraße (L 1201) in Richtung Esslingen unterwegs war, geriet aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Ford einer gleichaltrigen Frau. Die Ford-Lenkerin, die augenscheinlich einen Schock erlitten hatte, wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Autos entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. (mr)

Nürtingen-Neckarhausen (ES): Gegen Blitzer geprallt

Auf eine sechsstellige Summe wird der Sachschaden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Nürtinger Straße ereignet hat, geschätzt. Kurz nach 15 Uhr befuhr ein 74 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes die Nürtinger Straße / B297 in Fahrtrichtung Nürtingen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet auf eine Verkehrsinsel und prallte dort gegen einen Blitzer und Verkehrsschilder. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Blitzer, der abgebrochen war und quer auf der Fahrbahn lag, wurde abtransportiert. (sm)

Ostfildern (ES): Renitente Ladendiebe

Zwei Ladendiebe im Alter von 32 und 35 Jahren sind am Mittwochabend auf frischer Tat ertappt und geschnappt worden. Den beiden Männern wird zur Last gelegt, gegen 20.10 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Bonhoefferstraße Waren im Wert von mehreren hundert Euro in verschiedene mitgeführte Taschen gesteckt zu haben. Als sie den Supermarkt verlassen wollten, ohne diese Waren zu bezahlen, wurden sie vom Ladendetektiv angesprochen. Beide versuchten daraufhin, zu flüchten. Dem Ladendetektiv gelang es, den 32-Jährigen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festzuhalten. Der Mitarbeiter des Marktes zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die jedoch ärztlich nicht behandelt werden mussten. Dem 32-jährigen mutmaßlichen Dieb wurden von der eingesetzten Polizeistreife Handschließen angelegt. Hierbei verletzte er sich leicht, musste jedoch ebenfalls nicht ärztlich versorgt werden. Sein 35-jähriger, mutmaßlicher Komplize, dem zunächst die Flucht gelungen war, konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung ebenfalls festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen auf freien Fuß gesetzt und sehen nun einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (sm)

Rottenburg (TÜ):13-Jährigen angegangen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Rottenburg nach einem Vorfall am Mittwochabend in der Graf-Bentzel-Straße. Dort war gegen 19.15 Uhr ein 13-Jähriger mit zwei Begleitern zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs. Hierbei soll ihnen ein bislang Unbekannter gefolgt sein. Dieser soll nach jetzigem Kenntnisstand den 13-Jährigen auf Höhe eines Sportgeschäftes unvermittelt von hinten in den Schwitzkasten genommen, ihn gewürgt und zu Boden gebracht haben. Anschließend soll er dem Kind dessen Umhängetasche über den Kopf gezogen haben und zu Fuß in Richtung eines Einkaufsmarktes geflüchtet sein. Eine bislang unbekannte Zeugin, die in ihrem weißen Kleinwagen vorbeifuhr, hielt an und forderte den flüchtenden Täter auf, stehenzubleiben, was dieser auch tat. Nach einem kurzen Gespräch zwischen allen Dreien gab der unbekannte Täter dem 13-Jährigen dessen Umhängetasche zurück. Diese hatte er zwar durchwühlt, aber nichts daraus gestohlen. Der Junge, der sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, verständigte in der Folge im Beisein seiner Eltern die Polizei. Den Unbekannten beschreibt er als etwa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 185 cm groß und von normaler Statur. Er hatte schwarze kurze Haare, die an den Seiten abrasiert waren und einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war der Unbekannte mit einem grauen T-Shirt, auf dem zwei betende Hände aufgedruckt waren, blauen Jeans und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle. Zeugen, insbesondere die Frau mit dem weißen Kleinwagen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottenburg unter Telefon 07472/9801230 zu melden. (sm)

Gomaringen (TÜ): Beim Rückwärtsfahren Radlerin übersehen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Hinterweilerstraße ist eine 54-jährige Fahrradfahrerin mittelschwer verletzt worden. Gegen 16.20 Uhr fuhr eine 44 Jahre alte Frau mit ihrem VW Touran rückwärts aus einem Grundstück heraus und übersah hierbei die auf der Hinterweilerstraße fahrende Radlerin. Diese stürzte durch die Kollision auf den Asphalt und wurde in der Folge vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Der Schaden am Fahrrad wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (sm)

Mössingen / Bad Sebastiansweiler (TÜ): Überholende gefährdet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung am Mittwochnachmittag auf der B27 ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen bislang unbekannten Lkw-Fahrer und sucht Zeugen. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Lkw Volvo mit bulgarischer Zulassung befuhr kurz vor 16.30 Uhr den rechten Fahrstreifen der B27 in Fahrtrichtung Balingen. Als ein 49-Jähriger etwa 200 Meter vor der Fahrbahnzusammenführung mit seinem VW Tiguan den Lkw auf der linken Fahrspur überholen wollte, soll der Lkw-Fahrer zweimal nach links ausgeschert sein. Der VW-Lenker konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er auf die Gegenfahrbahn auswich. Der Lkw-Fahrer soll dies bei mehreren nachfolgenden Fahrzeugen wiederholt haben, um ihnen das Überholen nicht zu ermöglichen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Balingen unter 07433/2640 zu melden. (sm)

Bodelshausen (TÜ): Gegen Leitplanke gekracht und Rad verloren

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der B27 ereignet hat. Eine 21-Jährige fuhr gegen 13.20 mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße von Bad Sebastiansweiler kommend in Fahrtrichtung Hechingen. Auf Höhe der Ausfahrt Bodelshausen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Fahrbahnteiler und der Leitplanke. In der Folge drehte sich der Wagen um die eigene Achse und verlor ein Vorderrad, bevor er am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam. Die Fahrzeuglenkerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Golf, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der am Fahrbahnteiler und der Leitplanke entstandene Schaden wird mit rund 25.000 Euro beziffert. Mitarbeiter der Straßenmeisterei waren ebenfalls vor Ort. (sm)

Rottenburg (TÜ): Betrunken mit Auto unterwegs und Widerstand geleistet

Einen raschen Fahndungserfolg konnten Beamte des Polizeireviers Rottenburg nach einer Trunkenheitsfahrt am frühen Donnerstagmorgen verzeichnen. Gegen 1.20 Uhr wurde über Notruf ein demoliertes Auto ohne Fahrer in einem Straßengraben zwischen der B28 und der Anschlussstelle Seebronn mitgeteilt. Die sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten daraufhin zu einer 45-jährigen Frau. Da bei ihr deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, sollte eine Blutentnahme durchgeführt werden. Hiergegen leistete sie erheblichen Widerstand, bespuckte und beleidigte die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Begriffen. Weiterhin schlug und trat sie nach den Polizisten, die jedoch nicht verletzt wurden. Im Rahmen ihres Widerstands wurde die 45-Jährige leicht verletzt. Da ihr 17-jähriger Sohn die Maßnahmen störte und ebenfalls Widerstand leistete, musste dieser kurzzeitig fixiert werden. Er blieb unverletzt. Die 45-Jährige musste schließlich sowohl die Blutprobe als auch ihren Führerschein abgeben. Sie sieht nun entsprechenden Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs als auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (jp)

Gomaringen (TÜ): Auto überschlagen

Schwer verletzt wurde ein 81-Jähriger, der sich am Mittwochmittag auf dem Verbindungsweg zwischen Ohmenhausen und Gomaringen mit seinem Auto überschlagen hat. Der Senior war gegen zwölf Uhr mit seinem VW Golf auf dem Verbindungsweg in der Verlängerung der Krautländerstraße von Ohmenhausen kommend unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im angrenzenden Straßengraben überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten nachfolgend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Sein VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden, (cw)

Hechingen (ZAK): Flüchtenden Ladendieb geschnappt

Ein alkoholisierter Ladendieb ist am Mittwochabend nach einem Fluchtversuch in Gewahrsam genommen worden. Der 34-Jährige hatte kurz nach 20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Straße Im Eierle Lebensmittel und Schnittblumen in seinen Rucksack gepackt und das Geschäft, ohne für die Waren zu bezahlen, verlassen. Nachdem er durch Mitarbeiter angesprochen worden war, ergriff er zu Fuß die Flucht. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte ihn, wodurch es der alarmierten Polizeistreife gelang, den mutmaßlichen Dieb in einer Tiefgarage in der Ermelestraße festzunehmen. Da ein durchgeführter Test einen erheblichen Alkoholwert ergab, musste der 34-Jährige seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen und sieht nun einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (sm)

