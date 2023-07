Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einkaufsmarkt überfallen; Von der Fahrbahn abgekommen

Reutlingen (ots)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Einkaufsmarkt überfallen (Zeugenaufruf)

Ein Einkaufsmarkt in der Bernhäuser Hauptstraße ist am Mittwochnachmittag von einem Unbekannten überfallen worden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge betrat der Täter gegen 15 Uhr das Geschäft, wo er die Kassiererin und eine anwesende Kundin mit einem Messer bedrohte. Nachfolgend griff er in die Kasse, nahm mehrere Geldscheine an sich und forderte auch von der Kundin weiteres Geld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang erfolglos. Der Täter wird als etwa 24 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und auffallend schlank bis dünn beschreiben. Er hatte blau-grüne Augen, eine helle Hautfarbe und sprach mit einem unbekannten Akzent. Bekleidet war er mit einer hellblauen Hose, einem hellgrauen Kapuzensweatshirt und hellen Turnschuhen. Er hatte eine dunkelgraue Basecap auf und war mit einer hellblauen, medizinischen Maske maskiert. Zudem führte er eine helle Stofftasche mit sich. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3 entgegen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Verletzungen unbekannten Ausmaßes haben ein Autofahrer sowie seine Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Stadtteil Seebronn erlitten. Der 75-jährige Fahrer eines Opel Meriva befuhr gegen neun Uhr die Raichbergstraße von Remmingsheim kommend in Richtung Seebronn. Vor der Einmündung in die Freudenstädter Straße fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw, an welchem sich ein Anhänger befunden hat, im Verlauf einer Linkskurve geradeaus auf ein Privatgrundstück. Zunächst kollidierte er mit zwei rechtsseitig abgestellten Pkw, bevor er gegen eine Doppelgarage krachte und dort zum Stehen kam. Zwei in der Garage befindliche Pkw wurden ebenso wie ein linksseitig von der Garage abgestellter Pkw durch herumfliegende Teile beschädigt. Der 75-Jährige wie auch seine 72-jährige Beifahrerin wurden nach medizinischer Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Garage war durch den Aufprall einsturzgefährdet und musste von der Feuerwehr abgesichert werden. Diese war mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Opel wie auch einer der rechtsseitig abgestellten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden an den in Summe sechs Pkw wie auch der Garage wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur bislang ungeklärten Unfallursache aufgenommen. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell