Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall; Pkw-Aufbrecher vorläufig festgenommen; Brände

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen / Engstingen (RT): Einbrüche in Jugendclubs

Ein Bauwagen in Steinhilben ist in der Zeit zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 16 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Unbekannte hebelte die Tür des Jugendclubs in der Straße Mühlburren auf und verschaffte sich so Zutritt in den Bauwagen. Auf der Suche nach Wertgegenständen stieß er auf Bargeld und elektronische Geräte. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag war in einen Jugendclub in der Erwin-Rommel-Straße in Großengstingen eingebrochen worden. Auch hier gelangte der Einbrecher durch Aufhebeln der Tür ins Innere und stahl Bargeld und Spirituosen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (sm)

Frickenhausen (ES): Unfall im Kreuzungsbereich (Zeugenaufruf)

Vier Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag ereignet hat. Eine 80 Jahre alte Mercedesfahrerin befuhr gegen 17.20 Uhr die Hauptstraße in Richtung Nürtingen. An der Kreuzung der Ziegeleistraße missachtete sie nach jetzigen Erkenntnissen das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit einem in diesem Moment von der Ziegeleistraße in die Kreuzung einfahrenden 19-jährigen Fiat-Lenker. Neben den beiden Fahrern zogen sich zwei Mitfahrerinnen im Fiat durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Alle Beteiligten wurden in der Folge durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Da sich bei der 80-Jährigen der Verdacht einer Medikamentenbeeinflussung ergab, musste sie sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls machen können, werden gebeten, sich unter 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kleinkind in Bus gestürzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt blieb ein fünf Monate altes Kind nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Stadtteil Echterdingen. Ein 53-Jähriger Busfahrer befuhr gegen 17.55 Uhr die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte und musste verkehrsbedingt abbremsen. Das junge Mädchen fiel daraufhin aus ihrem Kinderwagen und stürzte zu Boden. Zur weiteren Untersuchung wurde sie im Beisein ihrer Mutter durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (jp)

Ostfildern (ES): Mehrere Meter tief gestürzt

Ein Arbeitsunfall hat sich am Montagnachmittag bei einer Firma in der Gehringstraße ereignet. Kurz vor 14.30 Uhr stürzte dort ein Arbeiter bei Umbaumaßnahmen in eine mehrere Meter tiefe Mulde und wurde hierbei ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt. Nachdem die Feuerwehr ihn aus der Mulde gebracht hatte, wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Plochingen (ES): Pkw-Aufbrecher geschnappt

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Plochingen gegen einen 25-Jährigen. Der Mann konnte am Dienstagmorgen, gegen 1.10 Uhr, im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen werden, unmittelbar nachdem er einen in der Neckarstraße geparkten Pkw aufgebrochen haben soll. Ein aus dem Wagen gestohlenes Laptop, eine Kamera und ein IPad konnten bei ihm sichergestellt und nachfolgend dem Eigentümer wieder zurückgegeben werden. Der Beschuldigte wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen am Dienstagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Dettingen/Teck (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt war den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Fahrzeugs am Montagvormittag auf der B465. Eine 28-Jährige war gegen 9.25 Uhr mit ihrem Ford C-Max auf der Bundesstraße unterwegs, als der Wagen im Motorraum zu rauchen begann. Sie hielt an der Bushaltestelle an, entdeckte beim Öffnen der Motorhaube den Brand im Bereich der Elektrik und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Die herbei geeilte Streifenwagenbesatzung begann mit ihrem Pulverlöscher sofort mit ersten Löschmaßnahmen, die dann von der Feuerwehr beendet werden konnten, bevor die Flammen auf das komplette Fahrzeug übergriffen. Der Wagen musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Kreuzung Schloßackerstraße / Stauffenbergstraße entstanden ist. Ein 24-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit seinem Audi A6 auf der Schloßackerstraße in Richtung Weilheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Stauffenbergstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Scirocco. Dessen 23 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance mehr, um rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war der VW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Hechingen (ZAK): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag verletzt worden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 48 Jahre alter Mann mit einem Mazda gegen 13 Uhr die K 7108 (Zollernstraße) von Hechingen herkommend. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve setzte er zum Überholen einer elfjährigen Radfahrerin an. Das Mädchen wollte seinerseits nach links auf einen Beiweg der Kreisstraße abbiegen, kündigte dies per Handzeichen an und fuhr in Richtung Fahrbahnmitte. Der 48-Jährige leitete noch eine Vollbremsung ein, streifte jedoch mit der rechten Fahrzeugseite das Kind, sodass dieses zu Boden stürzte. Die Elfjährige wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Bitz (ZAK): Transformatorenhäuschen in Brand geraten

Wohl aufgrund eines technischen Defekts ist am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Heinrich-Cless-Straße ein Transformatorenhäuschen in Brand geraten. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Einige Wohnhäuser der Umgebung waren anschließend jedoch ohne Strom. Mitarbeiter der Stadtwerke kümmerten sich in der Folge um die notwendigen Reparaturarbeiten. Vorläufigen Schätzungen zufolge könnte sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (mr)

Winterlingen (ZAK): In Vereinsheim eingebrochen

In das Vereinsheim einer Winterlinger Bogenschießanlage ist zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 17.30 Uhr, eingebrochen worden. Nachdem sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatte, entwendete er aus dem Inneren drei Bögen im Wert von etwa 1.000 Euro und eine Getränkekasse. Zudem versprühte er den Inhalt eines Feuerlöschers aus der Terrasse des Vereinsheims. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Albstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell