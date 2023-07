Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; In Schule randaliert

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Riskant überholt

Ein riskantes Überholmanöver ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 32-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der L210 zwischen Metzingen und Kappishäusern verursacht hat. Der Mann war mit seinem Alfa Romeo gegen 17.10 Uhr auf der Landesstraße von Metzingen in Richtung Kappishäusern unterwegs und überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug. Ein entgegenkommender 17-Jähriger musste seinen Mercedes stark abbremsen um dem Alfa ein Wiedereinscheren auf seiner Spur zu ermöglichen. Eine hinter dem Mercedes fahrende, 45-jährige Motorradfahrerin musste ihre Suzuki ebenfalls stark abbremsen, wobei sie Kontrolle über ihre Maschine verlor und stürzte. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Motorrad, an dem ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro entstanden war, musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Reichenbach (ES): In Schule eingebrochen und randaliert

In einer Schule in der Schulstraße haben Unbekannte zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, sieben Uhr, randaliert. Über ein Fenster verschafften sie die Täter Zutritt zu einem Computerraum. Neben dem Fenster beschädigten sie zwei Computer und weitere Inneneinrichtung. Der entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. (rn)

