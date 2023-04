POL-BI: Morgendlichen Ladevorgang zum Diebstahl genutzt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte, Schildesche - Einbrecher stiegen zwischen Samstag, 15.04.2023, und Montag, 17.04.2023, in zwei Friseurgeschäfte an der Jöllenbecker Straße und ein Schulgebäude an der Benzstraße ein. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen Samstag, 20:30 Uhr, und Montag 07:25 Uhr, hebelten die unbekannten Täter ein Fenster eines Friseur- und Kosmetiksalons an der Einmündung zur Jülicher Straße ...

mehr