Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Exhibitionist; Brände; Geschwindigkeitskontrollen; Öl-Austritt

Reutlingen (ots)

In Linienbus gestürzt (Zeugenaufruf)

Leichte Verletzungen hat eine 82 Jahre alte Frau bei einem Sturz in einem Linienbus am Dienstagmittag in der Württemberger Straße erlitten. Gegen 13.25 Uhr musste ein 43-Jähriger seinen Linienbus kurz vor der Haltestelle in der Württemberger Straße stark abbremsen, nachdem eine unbekannte Radfahrerin und ein Kind an einer dortigen Querungshilfe offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, die Straße überquert hatten. Die im Bus stehende Seniorin stürzte daraufhin zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rn)

Reutlingen (RT): Exhibitionist gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem Rollerfahrer, der sich am Dienstagabend im Bereich des Wohngebiets Hohbuch vor einer Frau entblößt hat, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Die 26-Jährige war kurz vor 22 Uhr zu Fuß an den an das Wohngebiet angrenzenden Feldern spazieren, als zunächst ein mit zwei Personen besetzter Motorroller an ihr vorbeifuhr. Als sie sich umdrehte erkannte sie einen weiteren Rollerfahrer, der mit aufgesetztem Helm und heruntergelassener Hose etwa fünf Meter hinter ihr stand und onanierte. Der Unbekannte wird als etwa 180 cm groß beschrieben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Helm mit Visier, heller Jeans, einem weißen T-Shirt und einer dunklen Jacke. Er soll von heller Hautfarbe gewesen sein. Unmittelbar nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

Eningen (RT): Kollision auf Parkplatz

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße In der Raite ereignet. Kurz vor 18 Uhr beabsichtigte eine 19-jährige VW-Lenkerin, nach links in eine Parklücke abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 57-Jährigen auf einem Motorroller. Der Mann stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich augenscheinlich leicht. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt circa 5.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Gegen stehendes Auto gefahren

Zur Kollision zwischen einem Achtjährigen und einem Auto ist es am Dienstagnachmittag gekommen. Das Kind war gegen 17.30 Uhr mit einem Tretroller auf dem Gehweg der Flandernstraße in Richtung Rotenackerstraße unterwegs und stieß seitlich gegen einen BMW, der vom Bernhard-Denzel-Weg herkommend an der Kreuzung zur Flandernstraße bereits angehalten hatte. Mit dem Rettungswagen wurde der verletzte Junge ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Rauchentwicklungen

Zu zwei Rauchentwicklungen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag ausgerückt. Kurz vor 15.30 Uhr waren entsprechende Schwaden aus einem Kellerschacht am Marktplatz aufgestiegen, weshalb die Bewohner des Gebäudes vorsorglich ins Freie gebracht wurden. Offenbar hatte eine unbedacht weggeworfene Zigarette den Rauch ausgelöst. Durch die Feuerwehr wurde der Schacht gewässert. Offene Flammen waren nicht entstanden. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Rund 45 Minuten später drang Rauch aus einem Glascontainer im Bereich Lindachstraße / Krebenstraße. Auch hier löschte die Feuerwehr rasch ab. Am Container entstand augenscheinlich kein Schaden. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Auf Zebrastreifen angefahren

Zwei Jugendliche sind am Dienstagnachmittag auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 72 Jahre alter Mann mit einem Mercedes die Untere Grabenstraße in Richtung Bissinger Straße. Auf Höhe einer Bank hielt er vor dem dortigen Fußgängerüberweg an, da zwei Kinder diesen von links nach rechts überquerten. Anschließend fuhr der Senior los und übersah dabei offenbar zwei 16-Jährige, die den Zebrastreifen von rechts kommend benutzen wollten. Der Jugendliche und seine gleichaltrige Begleiterin wurden daraufhin auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Straße abgeworfen. Sie erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Plochingen (ES): Kleinkind bei Verkehrsunfall verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Kleinkind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend erlitten. Kurz nach 18 Uhr wollte ein 65-Jähriger mit seinem Jeep auf dem Parkplatz der Sportanlage Pfostenberg wenden und setzte dafür zurück. In diesem Moment lief ein Zweijähriger hinter das Auto, worauf es zum leichten Zusammenstoß kam. Der Rettungsdienst brachte den Jungen nachfolgend ins Krankenhaus. (mr)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Abfallhaufen in Brand geraten

Zum Brand eines Abfallhaufens sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, in die Kirchstraße gerufen worden. Ersten Ermittlungen zufolge waren dort zuvor verbrannte Presspanplatten, die offenbar noch nicht vollständig abgekühlt waren, auf einem Abfallhaufen entsorgt worden und hatten diesen in Brand gesetzt. Der Verursacher begann mit ersten Löschversuchen, die dann von der zwischenzeitlich alarmierten Feuerwehr so schnell beendet werden konnten, dass eine unmittelbar angrenzende Scheune lediglich leicht beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (cw)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 90 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr gegen 19 Uhr die Melanchthonstraße in Richtung Haußerstraße. An der dortigen Kreuzung hielt sie zunächst an, übersah beim Anfahren aber einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Lenker einer Ducati. Dieser zog sich bei dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde er durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. (jp)

Tübingen (TÜ): Pkw contra Roller

Ein Leichtverletzter und circa 1.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag ereignet hat. Eine 21-jährige Fahrerin eines Smart Forfour befuhr gegen 15.40 Uhr die Gmelinstraße in Richtung Innenstadt und bog nach links ab um zu wenden. Neben ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 50-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades der Marke Taizhou. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der Rollerfahrer zu Fall kam. Durch den Rettungsdienst wurde der Leichtverletzte daraufhin zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Kusterdingen (TÜ): Beim Wenden nicht aufgepasst

Ein nicht mehr fahrbereites Auto und ein Sachschaden von geschätzten 4.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in der Härtenstraße ereignet hat. Ein 63-Jähriger war dort gegen 19.30 Uhr mit seinem VW Golf unterwegs und wollte in einer Grundstückseinfahrt wenden. Beim Wiedereinfahren in die Straße kam es zur Kollision mit einem dort fahrenden Audi A3 einer 21-Jährigen. Verletzt wurde niemand, allerdings wurde der Audi bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Mössingen (TÜ): Radfahrer tödlich verunglückt

Ein 64 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend infolge eines Sturzes von seinem Fahrrad auf einem Waldweg zwischen Gönningen und Öschingen sein Leben verloren. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mountainbiker gegen 19.30 Uhr auf dem schmalen Pfad von Gönningen in Richtung Öschingen unterwegs. Dabei kam er aus bislang unklarer Ursache alleinbeteiligt zu Fall und stürzte mehrere Meter einen Abhang hinab. Ein Zeuge wählte daraufhin den Notruf. Der Rettungsdienst brachte den 64-Jährigen nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag. (rn)

Rangendingen (ZAK): Viel zu schnell unterwegs

Unter anderem einem erheblichen Bußgeld sehen zwei junge Autofahrer entgegen, die am Dienstagnachmittag auf der L 410 deutlich zu schnell unterwegs gewesen sind. Beamte des Polizeireviers Hechingen führten im Bereich der Abzweigung nach Hart gegen 15 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durch, wobei ihnen die beiden Männer ins Netz gingen. Ein 21-jähriger BMW-Lenker überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 55 km/h, was ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot nach sich zieht. Noch deutlich darüber lag ein 19 Jahre alter Fahranfänger in einem Cupra. Das Messergebnis zeigte bei ihm eine Geschwindigkeit von knapp über 200 km/h. Den Heranwachsenden erwartet ein Bußgeld von mindestens 700 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Bisingen (ZAK): Öl ausgelaufen

Bei einer Firma in der Straße Im Brühl in Thanheim sind am Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr, wohl mehrere hundert Liter Öl ausgelaufen. Ursächlich ist nach derzeitigem Kenntnisstand ein Leck in der Versorgungsleitung einer Schleifmaschine in der Produktionshalle. Durch die Feuerwehr wurde das Öl unter anderem mittels Bindemitteln aufgefangen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr waren auch die Polizei sowie ein Vertreter der Gemeinde sowie des Landratsamts vor Ort. (mr)

Hausen am Tann (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Eine Schwerverletzte, ein lebensgefährlich Verletzter und ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Verbindungsstraße vom Parkplatz Lochen nach Hausen am Tann ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge waren eine 25-Jährige und ein 41-Jähriger gegen 20.20 Uhr auf einem Quad auf dem Verbindungsweg in Richtung Hausen unterwegs. Etwa 900 Meter vor dem Aussiedlerhof kam das Quad in einer abfallenden Rechtskurve nach links von der Fahrbahn, in das direkt angrenzende, stark abfallende Waldstück ab. Nach dem Überfahren mehrerer Baumstümpfe und des Dickichts krachte das Gefährt nachfolgend gegen zwei Bäume woraufhin beide abgeworfen und erst mehrere Meter weiter zum Liegen kamen. Die Verletzten, die jeweils einen Helm getragen hatten, mussten an der Unfallstelle von einem Notarzt erstversorgt werden. Während die 25-Jährige nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, musste der lebensgefährlich verletzte 41-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Da bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurden entsprechende Blutentnahmen angeordnet. Wer das Quad gefahren hatte, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen der Verkehrspolizei. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden und wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung beschlagnahmt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, die Bergwacht mit zehn Rettern und die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell