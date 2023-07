Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Wernau (ES): Mit nicht zugelassenem Lkw heftig aufgefahren

Gleich mehreren Anzeigen sieht ein 61-Jähriger entgegen, der am Montagabend in der Kirchheimer Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Er fuhr dort gegen 19.10 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine, bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 43 Jahre alter Mann mit seinem VW Passat verkehrsbedingt anhalten musste und krachte in dessen Heck. Der VW-Lenker und seine 40-jährige Beifahrerin zogen sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und wollten sich in der Folge selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Am Passat war Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Sattelzugmaschine weder zugelassen noch versichert und der 61-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. (sm)

Nürtingen (ES): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Mühlstraße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 11.15 Uhr und Montag, 9.45 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem ließ er nach derzeitigen Kenntnissen aus einem Klassenzimmer einen Laptop der Marke Lenovo und eine Dokumentenkamera des Herstellers Elmo mitgehen. Zudem machte sich der Kriminelle an einem Geräteschuppen zu schaffen und hebelte auch hier die Türe auf. Dort stieß er auf zwei Mini-Tore für den Sportunterricht mit denen er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Dabei hinterließ er einen Sachschaden, der auf etwa 300 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In der Täleswiesenstraße hat in der Zeit zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 7.20 Uhr, ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte hebelte ein Fenster einer dortigen Werkstatt auf und machte sich dort auf die Suche nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell